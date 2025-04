Vignali | Il materiale per il telemonitoraggio per 43 mln è fermo nei magazzini

magazzini delle varie Ausl locali dispositivi medicali per il telemonitoraggio domiciliare, non ancora utilizzati, "acquistati usando i soldi del Pnrr per un valore di oltre 4,3 milioni di euro". materiale che, secondo un’indagine condotta da. Parmatoday.it - Vignali: "Il materiale per il telemonitoraggio per 4,3 mln è fermo nei magazzini" Leggi su Parmatoday.it La Regione Emilia Romagna avrebbe accatastato neidelle varie Ausl locali dispositivi medicali per ildomiciliare, non ancora utilizzati, "acquistati usando i soldi del Pnrr per un valore di oltre 4,3 milioni di euro".che, secondo un’indagine condotta da.

Su questo argomento da altre fonti

Malore improvviso, si sente male in casa e muore: aveva solo 43 anni - Si è sentita male in casa, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43 anni. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un malore, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che... 🔗bresciatoday.it

Garlasco, il Dna di Andrea Sempio riapre il caso: cosa è cambiato davvero rispetto alle precedenti indagini e cosa si può scoprire dal materiale genetico - Ora al centro dell’attenzione c’è lui: Andrea Sempio. Era amico di Matteo, il fratello minore di Chiara Poggi, all’epoca del cosiddetto delitto di Garlasco. Domattina Andrea si dovrà sottoporre al prelievo per la verifica del Dna, intanto fa sapere tramite il suo avvocato – che lo accompagnerà a effettuare il test – che “sta male”. Oggi Sempio compie 37 anni: ne aveva 19 quando, nell’agosto del 2007, venne uccisa Chiara Poggi. 🔗lanotiziagiornale.it

Gianluigi Aponte di Msc guida l'acquisto di 43 porti da CK Hutchison - Gianluigi Aponte, patron di Msc, sta emergendo come il principale investitore del consorzio che mira ad acquistare 43 porti di CK Hutchison (+3,52% alla Borsa di Hong Kong) del magnate di Hong Kong Li Ka-shing. Lo riporta Bloomberg, in base a fonti vicine al dossier. L'accordo, annunciato a marzo e del valore di 23 miliardi di dollari, è stato bloccato dalla Cina per il ruolo degli Usa. Terminal Investment Ltd della famiglia Aponte, con sede a Ginevra e nota come TiL, sarebbe l'unica proprietaria di tutti i porti una volta completata la transazione, tranne per i due a Panama che saranno nel ... 🔗quotidiano.net