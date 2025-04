VIDEO | Una fase propedeutica a quella del filobus | De Angelis e Marsilio danno il benvenuto ai bus elettrici

"Si tratta di una fase propedeutica, visto che poi ci sarà quella dei filobus". Così Gabriele De Angelis, presidente della Tua, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di trasporto tramite bus elettrici sulla strada parco. Nel giorno dedicato alle prime corse, nella.

