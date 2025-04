VIDEO Musica Tommaso Paradiso è diventato papà

La compagna dell'ex cantante dei Thegiornalisti, Carolina Sansoni, ha annunciato l'arrivo della loro prima figlia, Anna

Chi è Carolina Sansoni, compagna di Tommaso Paradiso e madre di Anna - Carolina Sansoni è un’imprenditrice ed esperta di marketing nel settore della moda. Dal 2017 è la compagna inseparabile del cantautore romano Tommaso Paradiso. Dal 20 aprile scorso è anche madre di Anna, la loro primogenita. Nata a Roma nel 1989, Sansoni ha fondato l’agenzia ‘Talk in pills’, specializzandosi nella pubblicità. Dopo il liceo si è trasferita a Londra per studiare Comunicazione & Marketing, ottenendo una laurea in Fashion Business al prestigioso Istituto Marangoni di Londra. 🔗cultweb.it

Tommaso Paradiso è diventato papà. Con la compagna, Carolina Sansoni, hanno dato il benvenuto alla loro piccola Anna.

Il cantante Tommaso Paradiso è diventato padre per la prima volta. A dare la lieta notizia è stata Carolina Sansoni, la neo-mamma e compagna di Paradiso, condividendo sui social una bellissima foto

