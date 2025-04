VIDEO | Ecco il primo viaggio del bus elettrico sulla strada parco

primo viaggio del bus elettrico sulla strada parco, da circa 30 anni corridoio verde, è andato bene. Al di là delle “incongruenze e delle anomalie” evidenziate da più parti per un servizio che di fatto cambia il modo. Ilpescara.it - VIDEO | Ecco il primo viaggio del bus elettrico sulla strada parco Leggi su Ilpescara.it Pescara – Montesilvano in 19 minuti, con partenza da piazza della Repubblica. Ildel bus, da circa 30 anni corridoio verde, è andato bene. Al di là delle “incongruenze e delle anomalie” evidenziate da più parti per un servizio che di fatto cambia il modo.

Su altri siti se ne discute

Juventus Women Primavera boom: ecco le future Schatzer che vogliono il primo scudetto. Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO - di Mauro Munno Juventus Women Primavera boom: ecco le future Schatzer che vogliono il primo scudetto di categoria. Mauro Munno su JWomen Zone Nuovo episodio del format targato JuventusNews24.com dedicato alla Juventus Women: JWomen Zone è uno spazio quotidiano incentrato esclusivamente sulla squadra femminile del club bianconero. Ogni giorno sul nostro canale YouTube Mauro Munno è in video per notizie, mercato, approfondimenti, analisi, curiosità e molto altro ancora sul calcio femminile. 🔗juventusnews24.com

Il primo video del più elusivo abitante degli abissi: ecco il calamaro colossale nel suo habitat - Filmato per la prima volta uno dei più elusivi e misteriosi abitanti degli abissi: si tratta del calamaro colossale Mesonychoteuthis hamiltoni, l’invertebrato più pesante al mondo, che può raggiungere i 7 metri di lunghezza e i 500 chili di peso. La sua esistenza era nota da un secolo, ma finora nessun esemplare vivo era mai stato visto nuotare nel suo habitat naturale. La svolta è arrivata lo scorso 9 marzo, quando un cucciolo lungo appena 30 centimetri è stato ripreso a 600 metri di profondità nell’Oceano Atlantico meridionale da un robot subacqueo dello Schmidt Ocean Institute. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’ultimo giorno del patriarcato è anche il primo. Ecco perché spopola il video di Checco Zelone - Uno dei modi più efficaci per neutralizzare un cambiamento è trasformarlo in uno scherzo. È quello che fa Checco Zalone con L’ultimo giorno del patriarcato, uscito proprio in occasione della festa della donna l’8 marzo, una parodia che ironizza sulla fine dei vecchi ruoli di genere, ma in realtà li accompagna dolcemente verso una quieta modernità, senza mettere troppo a disagio il classico e vasto pubblico del comico barese. 🔗gamberorosso.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO | Ecco il primo viaggio del bus elettrico sulla strada parco; Youtube compie 20 anni: Dal primo video Me at the zoo ai miliardi di visualizzazioni. Tutta la storia del sito che ha cambiato il web; Rider, Roberta Turi della Nidil Cgil: Lavoratori stretti tra cottimo e caporalato, chiediamo compensi più alti; Al Monte Soratte il primo trenino dentro un bunker, ecco il video del viaggio in anteprima nei tunnel. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online