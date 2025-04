Victoria De Angelis compie 25 anni la fidanzata Luna Passos la bacia | “Buon compleanno amore mio”

anni. La romantica dedica della fidanzata Luna Passos. L'amore continua. Leggi su Fanpage.it La dj e bassista dei Maneskin festeggia venticinque. La romantica dedica della. L'continua.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mister Movie | Victoria De Angelis «Addio ai Maneskin? Mi diverto anche da sola» - Victoria De Angelis, nota al grande pubblico come bassista dei Måneskin, sta vivendo una nuova entusiasmante fase della sua carriera. Dopo aver conquistato il mondo con la sua band, la giovane romana si è lanciata in una nuova avventura: quella del DJ set. Victoria De Angelis: dalla bassista dei Måneskin al successo da DJ La scelta di intraprendere questo percorso è arrivata in un momento di pausa per i Måneskin, che stanno lavorando a nuovi progetti individuali. 🔗mistermovie.it

Sanremo 2025, Victoria De Angelis si esibirà con i Duran Duran - Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin è stata intercettata da LaPresse al suo arrivo a Sanremo 2025 dov’è questa sera si esibirà con i Duran Duran sul palco dell’Ariston. De Angelis torna al Festival il giorno dopo la toccante esibizione di Damiano David, frontman del gruppo, impegnato in questi mesi in un progetto da solista. Sempre ieri durante la conferenza stampa Simon Le Bon aveva lodato la band romana, sostenendo che tutti dovrebbero “essere orgogliosi di loro”. 🔗lapresse.it

Victoria De Angelis pronta a infiammare Sanremo con i Duran Duran: leggenda e futuro sullo stesso palco - La musica rock non ha confini temporali, e questa sera sul palco di Sanremo 2025 ne avremo la prova. Victoria De Angelis , bassista dei Måneskin , suonerà con i leggendari Duran Duran , regalando al pubblico un momento unico che fonde passato e presente. La notizia arriva dopo l'esibizione solista di Damiano David , e segna un altro passo nel riconoscimento internazionale della band romana. Non è.. 🔗feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

Victoria De Angelis compie 25 anni, la fidanzata Luna Passos la bacia: Buon compleanno amore mio; Damiano David compie 26 anni: ha un fratello più grande, il passato da cestista, i tatuaggi, 7 segreti; Damiano David compie 26 anni, ma lo conoscete davvero? Non solo Maneskin e cover degli Stooges: le due bocciature, il dragone tatuato sul fianco e l’incontro con Victoria, Ethan e Thomas…; Victoria De Angelis, la frecciata a Damiano David: «I Maneskin? Mi sono dovuta abituare a essere da sola, ma m. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Victoria De Angelis compie 25 anni, la fidanzata Luna Passos la bacia: “Buon compleanno amore mio” - La dj e bassista dei Maneskin festeggia venticinque anni. La romantica dedica della fidanzata Luna Passos. L’amore continua. 🔗fanpage.it

Victoria De Angelis compie 25 anni: amore e carriera da rock star - Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Maneskin, ha festeggiato il suo 25° compleanno, un traguardo significativo che segna non solo un anno in più, ma anche una nuova fase della sua vita. Co ... 🔗notizie.it

Victoria De Angelis compie 25 anni: Amore è una carriera di Rock Star - Victoria De Angelis, u talentu bassista di Maneskin, hà celebratu u so 25 anniversariu, una tappa impurtante chì marca micca solu un altru annu, ma ancu una nova fase in a so vita. Cunnisciuta per u s ... 🔗notizie.it