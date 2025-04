Viaggio nell’agricoltura del domani Bologna e Firenze laboratori verdi

domani firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con le due Regioni e con Bper Banca nel ruolo di main partner.Un’iniziativa che si propone di raccontare e valorizzare l’intero ecosistema agroalimentare italiano, mettendo in dialogo istituzioni, imprese, scienziati, agricoltori, startupper, giovani, comunità locali. "Con QN Agrofutura vogliamo costruire un racconto nuovo e necessario sull’agroalimentare italiano — dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale —. Un racconto che parte dai territori, che dà voce a chi lavora la terra, innova le filiere, custodisce tradizioni e produce eccellenze. Quotidiano.net - Viaggio nell’agricoltura del domani. Bologna e Firenze laboratori verdi Leggi su Quotidiano.net Emilia-Romagna e Toscana diventano il cuore pulsante dell’agricoltura del futuro: qui nasce AGROFUTURA 2025, il grande festival dell’agricoltura delfirmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con le due Regioni e con Bper Banca nel ruolo di main partner.Un’iniziativa che si propone di raccontare e valorizzare l’intero ecosistema agroalimentare italiano, mettendo in dialogo istituzioni, imprese, scienziati, agricoltori, startupper, giovani, comunità locali. "Con QN Agrofutura vogliamo costruire un racconto nuovo e necessario sull’agroalimentare italiano — dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale —. Un racconto che parte dai territori, che dà voce a chi lavora la terra, innova le filiere, custodisce tradizioni e produce eccellenze.

