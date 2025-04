Dayitalianews.com - Viaggiatori Ecologici, il grido disperato degli influencer: “Ci hanno rubato il nostro camper, la nostra casa”

La vita in viaggio per la sostenibilitàDal 2019, Valentina La Cara ed Edoardo Manzascelto di lasciare i loro lavori per vivere un sogno: girare l’Italia a bordo del loro, promuovendo i valori della sostenibilità e ripulendo aree naturali. Conosciuti sui social come “”, il loro mezzo non era solo un veicolo, ma una vera e propriasu ruote, simbolo della loro missione.Il furto che ha spezzato un sognoPurtroppo, proprio a Torino, ilè stato. “Abbiamo lasciato ilincustodito per tre giorni e ce l’portato via”, racconta in lacrime Valentina in un video pubblicato su Instagram.“Non riesco a smettere di piangere”, confessa, lanciando un accorato appello ai propri follower: “Vi prego, se lo vedete in qualche annuncio segnalatecelo.