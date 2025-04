Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2025 ore 19 | 10

Regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnali ama ancora circoLazione su una sola corsia a causa di un mezzo pesante in fiamme ora rimosso sulla complanare tra Pisana e via della Magliana me più avanti si rallenta tra Laurentina Appia e tra Prenestina e centrale del latte in carreggiata interna permangono rallentamenti tra Pontina e Roma Fiumicino mentre nel settore nord della carreggiata veneriamo code tra Cassia bis e Salaria e tra Bufalotta lo svincolo della 24 Roma Teramo e ci spostiamo proprio sul tratto Urbano della A24 per segnalare i rallentamenti tra fiorentini e tangenziale in direzione di quest'ultima mentre sulla 91 Roma Fiumicino si rallenta tra via Cristoforo Colombo in via del Cappellaccio in direzione del raccordo anulare usciamo dall'anello cittadino per segnalare incidente su via di Tor Bella Monaca a causa del sinistro code tra lo svincolo del raccordo anulare e via Casilina su via Flaminia code tra Quarticciolo e Riano in direzione di Castelnuovo di Porto sulla diramazione Roma Sud permangono code tra Torrenova e di raccordo anulare nel quadrante sud della capitale segnaliamo invece sulla via del mare code per traffico dallo svincolo del raccordo è in direzione Ostia è sempre in direzione Ostia su via Cristoforo Colombo code a tratti tra via di Mezzocammino e via di Malafede Infine per gli eventi ricordiamo che stasera allo stadio Olimpico programma l'incontro di campionato di serie A tra Lazio e Parma con calcio d'inizio alle 20:45 attive le consuete modifiche alla Viabilità nell'area del Foro Italico e le ore precedenti e successive leve da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2025 ore 19:10 Leggi su Romadailynews.it Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnali ama ancora circone su una sola corsia a causa di un mezzo pesante in fiamme ora rimosso sulla complanare tra Pisana e via della Magliana me più avanti si rallenta tra Laurentina Appia e tra Prenestina e centrale del latte in carreggiata interna permangono rallentamenti tra Pontina eFiumicino mentre nel settore nord della carreggiata veneriamo code tra Cassia bis e Salaria e tra Bufalotta lo svincolo della 24Teramo e ci spostiamo proprio sul tratto Urbano della A24 per segnalare i rallentamenti tra fiorentini e tangenziale in direzione di quest'ultima mentre sulla 91Fiumicino si rallenta tra via Cristoforo Colombo in via del Cappellaccio in direzione del raccordo anulare usciamo dall'anello cittadino per segnalare incidente su via di Tor Bella Monaca a causa del sinistro code tra lo svincolo del raccordo anulare e via Casilina su via Flaminia code tra Quarticciolo e Riano in direzione di Castelnuovo di Porto sulla diramazioneSud permangono code tra Torrenova e di raccordo anulare nel quadrante sud della capitale segnaliamo invece sulla via del mare code per traffico dallo svincolo del raccordo è in direzione Ostia è sempre in direzione Ostia su via Cristoforo Colombo code a tratti tra via di Mezzocammino e via di Malafede Infine per gli eventi ricordiamo che stasera allo stadio Olimpico programma l'incontro di campionato di serie A trae Parma con calcio d'inizio alle 20:45 attive le consuete modifiche allanell'area del Foro Italico e le ore precedenti e successive leve da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps:storage.

