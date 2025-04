Viabilità in prossimità dei Centri Commerciali il PD cittadino richiama l’amministrazione comunale

l’amministrazione, richiamando all’ attenzione sia la rotonda nei pressi del Centro Commerciale “Leclerc”, teatro ormai di incidenti sempre più frequenti, sia l’arteria stradale della 90 bis, tra il km 2+100 e 2+500,nei pressi del “Noce di Capodimonte”, luogo di gravi infrazioni al codice stradale da parte degli automobilisti. Anteprima24.it - Viabilità in prossimità dei Centri Commerciali, il PD cittadino richiama l’amministrazione comunale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Non bisogna distinguersi politicamente, né per ideologie né tantomeno per posizioni personali, ma quando si parla della sicurezza pubblica, abbiamo sempre cercato di coinvolgere le parti interessate, affinché i problemi sollevati, venissero risolti o almeno fossero adottate delle misure preventive.” – così in una nota della segreteria cittadina del Partito Democratico, Paolo Caggiano. “Detto ciò è nostro dovere, come di consueto, far giungere la parola dei cittadini alle Istituzioni ed in questa occasione alndo all’ attenzione sia la rotonda nei pressi del Centro Commerciale “Leclerc”, teatro ormai di incidenti sempre più frequenti, sia l’arteria stradale della 90 bis, tra il km 2+100 e 2+500,nei pressi del “Noce di Capodimonte”, luogo di gravi infrazioni al codice stradale da parte degli automobilisti.

Su altri siti se ne discute

Centri commerciali naturali, via libera a quattro progetti - Rilancio delle attività e degli esercizi in riviera, San Benedetto fa poker sul bando regionale Fesr 2021-2027 dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione dei centri commerciali naturali cui diverse attività avevano deciso di partecipare, lo scorso luglio, con ben quattro progetti per il ‘restyling’ di altrettante zone della riviera. Progetti che infatti coinvolgevano Porto d’Ascoli, via Balilla – che diventerà una ‘gourmet street’ – il Paese Alto e l’area più frequentata di San Benedetto, ovvero le botteghe in centro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il maltempo spaventa Emilia e Toscana, paura per l'Arno. A Prato chiusi i centri commerciali - AGI - Italia divisa in due da un punto di vista meteo. Una forte ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio l'Italia centrale. Nell'occhio del ciclone con allagamenti, frane, smottamenti e crolli la Toscana, l'Emilia Romagna e parte dell'Umbria. In molte città le scuole sono chiuse. Intanto in Toscana il governatore, Eugenio Giani, ha comunicato l'allerta rossa allerta rossa per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. 🔗agi.it

Cittadini soffocati dal caro bollette, e c’è chi si rifugia nei centri commerciali per scaldarsi - Firenze, 1 marzo 2025 – Una bolletta da 650 euro a fronte di una pensione da 1.050. Quando Luigi, pensionato fiorentino di 73 anni, ha ricevuto la fattura del suo gestore dell’energia elettrica, è rimasto senza parole. Così, insieme alla moglie, ha trovato un metodo alternativo per scaldarsi senza accendere i termosifoni: passare le giornate nei centri commerciali. L’unico modo per stare al caldo senza spendere. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Centri commerciali e traffico: La viabilità andrà in tilt; Viabilità - Modifiche temporanee all'ingresso nord di Oristano per 10 trasporti eccezionali; Campionato di serie B. Orogel Stadium “Dino Manuzzi”: ecco il piano viabilità durante le partite del Cesena Fc; Un nuovo polo commerciale in cantiere, i consiglieri di San Mauro Futura: Forti dubbi sulla viabilità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media