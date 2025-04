Via Ugo Bassi secondo incidente in poche ore | cade un ciclista

incidente in via Ugo Bassi, appena riaperta. È rimasto coinvolto un ciclista, soccorso e trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni non gravi, fa sapere il Comune.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday. Bolognatoday.it - Via Ugo Bassi, secondo incidente in poche ore: cade un ciclista Leggi su Bolognatoday.it Dopo quello di questa mattina, nel pomeriggio si è verificato un altroin via Ugo, appena riaperta. È rimasto coinvolto un, soccorso e trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni non gravi, fa sapere il Comune.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday.

Tram, incidente in monopattino tra i binari. Via Ugo Bassi era appena stata riaperta - Bologna, 28 aprile 2024 – Incidente questa mattina appena dopo la riapertura al traffico di via Ugo Bassi: un uomo è caduto in monopattino proprio tra i binari del tram appena realizzati. Non è ancora chiaro se il soggetto sia incappato in una buca, come sostiene qualcuno, o se sia semplicemente svirgolato tra le rotaie della tramvia finendo a terra. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza, insieme con una pattuglia della polizia locale, e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dal personale sanitario. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - Via Ugo Bassi riapre. Terminati i lavori della Linea Rossa del tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette. Una riapertura arrivata cinque giorni dopo (il cantiere doveva terminare il 23, ndr) a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno rallentato il consolidamento dei lavori del tram. 🔗ilrestodelcarlino.it

Linea rossa del tram a Bologna, fine lavori in via Ugo Bassi: quando riapre / Foto - Bologna, 10 aprile 2025 – La Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi è praticamente pronta. Ora non resta che attendere fino a lunedì 14 aprile, quando il cantiere verrà smantellato lasciando spazio a una strada “completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari (foto), sia sotto il piano strada, dove corrono le nuovissime reti dei sottoservizi (tubature di acqua, luce, gas e reti digitali)”, come assicurano dal Comune di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

