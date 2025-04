Via Ottolenghi la scuola dell’infanzia intitolata alla staffetta partigiana Barbattini

Ottolenghi, la scuola dell’infanzia ora è intitolata alla staffetta partigiana Medina Barbattini. L’omaggio nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione di Piacenza.Presenti alla cerimonia la sindaca Katia Tarasconi, la dirigente dell’8°. Ilpiacenza.it - Via Ottolenghi, la scuola dell’infanzia intitolata alla staffetta partigiana Barbattini Leggi su Ilpiacenza.it Via, laora èMedina. L’omaggio nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione di Piacenza.Presenticerimonia la sindaca Katia Tarasconi, la dirigente dell’8°.

Non più “scuola di via Ottolenghi”, ora è la “Medarda Barbattini”; L’intitolazione a Medina Barbattini della scuola di via Ottolenghi; Partigiana e prima donna in consiglio comunale, ecco la scuola “Medina Barbattini” fotogallery; Cortei, incontri, musica e trekking: la Festa della Liberazione a Piacenza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia