Via Ifigenia Gervasi saltata dalla raccolta dell' umido

dell’umido,in tutta la via Ifigenia Gervasi a Forlì, noi cittadini paghiamo Alea per un servizio che non offre,la cosa è insostenibile,può capitare una volta ma non 3. Forlitoday.it - "Via Ifigenia Gervasi saltata dalla raccolta dell'umido" Leggi su Forlitoday.it Riceviamo e pubblichiamo: "Volevo segnalare che per la terza volta nel mese di aprile c’è stato il mancato svuotamento del bidone,in tutta la viaa Forlì, noi cittadini paghiamo Alea per un servizio che non offre,la cosa è insostenibile,può capitare una volta ma non 3.

Su questo argomento da altre fonti

Sanremo 2025, Elodie furiosa dopo l'esibizione: la scaletta saltata, il vestito strappato, la fuga in camerino e il flop in classifica - Nessuno dei cantanti in gara a Sanremo lo ammette mai, ma la classifica conta. Eccome. Elodie è arrivata dodicesima ed è andata via furiosa. Forse non è esattamente questo il... 🔗leggo.it

"Ifigenia: il coraggio di essere donna", l’istituto comprensivo di Bucchianico celebra in un incontro tra teatro e scuola la Giornata internazionale delle donne - «Ifigenia: il coraggio di essere donna»: è questo il titolo dell’incontro organizzato dall’istituto comprensivo statale di Bucchianico, con il patrocinio del Comune di Vacri, per celebrare la Giornata internazionale della donna, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con il primo convegno... 🔗chietitoday.it

Area ex Combi, la riqualificazione è saltata: scaduto il protocollo firmato con Politecnico e Università - È sfumato il progetto di riqualificazione dell’area ex Combi di corso Unione Sovietica a Torino. Il protocollo firmato nel 2020 è scaduto e le intese che erano state siglate da Città di Torino, Università e Politecnico non sono state portate avanti. Dunque è tutto da rifare. “Il progetto... 🔗torinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Via Ifigenia Gervasi saltata dalla raccolta dell'umido" - Riceviamo e pubblichiamo: " Volevo segnalare che per la terza volta nel mese di aprile c’è stato il mancato svuotamento del bidone dell’umido,in tutta la via Ifigenia Gervasi a Forlì, noi cittadini pa ... 🔗forlitoday.it