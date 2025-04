Vi racconto l’eterna sfida tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo Orientale L’analisi di Caffio

Grecia reclama praticamente l’intero Egeo e gran parte del Mediterraneo Orientale sostenendo che tutte le sue isole -anche le più piccole a ridosso della costa turca- abbiano diritto a generare Zee di massima estensione. Il caso emblematico è la minuscola Kastelorizo (ex possedimento italiano del Dodecaneso) che, con effetto al 100%, proietterebbe in modo sproporzionato il limite della Zee greca sino al centro del Mediterraneo: in questo modo la Zee turca verrebbe confinata in uno spazio ristretto. Formiche.net - Vi racconto l’eterna sfida tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo Orientale. L’analisi di Caffio Leggi su Formiche.net La storia del contenzioso marittimo greco-turco si arricchisce sempre di nuovi capitoli. Da quando negli anni Settanta del secolo scorso Ankara concesse permessi di esplorazione nell’Egeo si è accesa una disputa con Atene che non si è mai risolta benchè le due Parti si siano incontrate decine di volte nell’ambito di un regolare processo negoziale. Tutto ruota sui limiti dei fondali della Piattaforma continentale (Pc) e della sovrastante colonna d’acqua della Zona economica esclusiva (Zee). Lareclama praticamente l’intero Egeo e gran parte delsostenendo che tutte le sue isole -anche le più piccole a ridosso della costa turca- abbiano diritto a generare Zee di massima estensione. Il caso emblematico è la minuscola Kastelorizo (ex possedimento italiano del Dodecaneso) che, con effetto al 100%, proietterebbe in modo sproporzionato il limite della Zee greca sino al centro del: in questo modo la Zee turca verrebbe confinata in uno spazio ristretto.

