Vertemate con Minoprio botte e spray urticante contro marito e moglie dopo la lite per il parcheggio

Vertemate con Minoprio, 28 aprile 2025 – Hanno avuto una discussione con due uomini che avevano parcheggiato l’auto dietro la loro, impedendogli di uscire, finendo per essere aggrediti e portati in ospedale, mentre i due sconosciuti scappavano.La disavventuraLa coppia, marito di 38 anni e moglie di 37 anni, residenti a Cologno Monzese, ieri sera aveva lasciato l’auto in un parcheggio lungo la Statale dei Giovi a Vertemate con Minoprio, in un parcheggio. Ma quando sono risaliti per ripartire, si sono resi conto che un’altra auto si era fermata alle loro spalle, impedendogli di fare manovra. È così iniziata una discussione, durante la quale l’uomo è stato colpito al volto con un pugno. La moglie, intervenuta per difenderlo, è stata invece intossicata da un getto di spray urticante, probabilmente al peperoncino, che le ha causato una forte irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie tutt’altro che lievi. Ilgiorno.it - Vertemate con Minoprio, botte e spray urticante contro marito e moglie dopo la lite per il parcheggio Leggi su Ilgiorno.it con, 28 aprile 2025 – Hanno avuto una discussione con due uomini che avevano parcheggiato l’auto dietro la loro, impedendogli di uscire, finendo per essere aggrediti e portati in ospedale, mentre i due sconosciuti scappavano.La disavventuraLa coppia,di 38 anni edi 37 anni, residenti a Cologno Monzese, ieri sera aveva lasciato l’auto in unlungo la Statale dei Giovi acon, in un. Ma quando sono risaliti per ripartire, si sono resi conto che un’altra auto si era fermata alle loro spalle, impedendogli di fare manovra. È così iniziata una discussione, durante la quale l’uomo è stato colpito al volto con un pugno. La, intervenuta per difenderlo, è stata invece intossicata da un getto di, probabilmente al peperoncino, che le ha causato una forte irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie tutt’altro che lievi.

