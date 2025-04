Verso il Conclave tra suffragio e diplomazia oggi la data

oggi la giornata per la data del Conclave? Spero di sì». Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arrivando alle Congregazioni in Vaticano . Secondo il testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un Papa - l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis -, il Conclave inizia tra il 15o e il 20o giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10. Feedpress.me - Verso il Conclave tra suffragio e diplomazia, oggi la data Leggi su Feedpress.me la giornata per ladel? Spero di sì». Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arrivando alle Congregazioni in Vaticano . Secondo il testo liturgico che definisce le regole e le modalità di cosa avviene dopo la morte di un Papa - l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis -, ilinizia tra il 15o e il 20o giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10.

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: "Il Conclave sarà breve" - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della...

Il Vaticano verso il Conclave dopo la morte di Papa Francesco: quando inizia e come funziona - Dopo le esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro, la salma verrà esposta ai fedeli e inizieranno i Novendiali, ovvero 9 giorni di lutto nei quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice. In questo periodo i dicasteri non possono assumere decisioni che spetterebbero al Papa...

