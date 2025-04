Verona rider sfregiato da 16enne albanese per aver difeso una 17enne per Michele Dal Forno 60 punti di sutura | Non sono un eroe ma lo rifarei

Verona, Federico Sboarina, ha consegnato a Michele Dal Frono la medaglia della città "per lo straordinario gesto che hai compiuto in difesa di una ragazza". Un ragazzo di 21 anni è stato sfregiato ieri notte da un 16 albanese, dopo aver cercato di difendere una ragazza di 17 ann

