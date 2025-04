Verona-Cagliari 0-2 | il tabellino

Verona-Cagliari 0-2 Marcatori: 30` p.t. Pavoletti, 43` s.t. Deiola Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serda.

Verona-Cagliari 0-2: il tabellino - Verona-Cagliari 0-2 Marcatori: 30` p.t. Pavoletti, 43` s.t. Deiola VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar (dal 30` s.t. Livra. 🔗calciomercato.com

