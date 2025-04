Verissimo l' attacco della vip a Silvia Toffanin | Da lei non me l' aspettavo

Silvia Toffanin. All'ex di Manuel Bortuzzo non è andata giù l'intervista a Verissimo del campione di nuoto. Qui Manuel ha raccontato il motivo che l'ha spinto a denunciare la sua ex, Lulù appunto. Ossia le presunte continue minacce, lo stalking e gli attacchi di panico. "Lulù Selassiè mi ha picchiato e minacciato di morte. Si presentava in hotel e mi lasciava messaggi sotto la porta", ha detto il ragazzo senza mezzi termini davanti le telecare di Canale 5. Ecco allora la risposta della diretta interessata: "Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi (domenica 27 aprile 2025, ndr.), attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime", ha scritto l'ex fidanzata su Instagram. E ancora, prendendo di mira la conduttrice: "Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita".

