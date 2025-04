Verifiche e compiti a casa Valditara interviene con una circolare

Valditara, ha inviato alle scuole una circolare relativa alla programmazione delle Verifiche in classe e all’assegnazione dei compiti da svolgere a casa. Nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dei docenti, il ministro Valditara ha raccomandato che ogni docente programmi le Verifiche e assegni i compiti tenendo conto di quanto eventualmente già stabilito dagli altri insegnanti o dal consiglio di classe. In questo modo si eviterà che più Verifiche vengano svolte nello stesso giorno, con un carico di lavoro troppo gravoso per gli studenti.Allo stesso modo, i compiti per casa potranno essere distribuiti più equamente nel corso della settimana, con una migliore organizzazione dello studio, soprattutto in concomitanza delle giornate festive. Leggi su Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha inviato alle scuole unarelativa alla programmazione dellein classe e all’assegnazione deida svolgere a. Nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dei docenti, il ministroha raccomandato che ogni docente programmi lee assegni itenendo conto di quanto eventualmente già stabilito dagli altri insegnanti o dal consiglio di classe. In questo modo si eviterà che piùvengano svolte nello stesso giorno, con un carico di lavoro troppo gravoso per gli studenti.Allo stesso modo, iperpotranno essere distribuiti più equamente nel corso della settimana, con una migliore organizzazione dello studio, soprattutto in concomitanza delle giornate festive.

