Venuto meno il controllo di Sinochem Pirelli si prepara per il mercato Usa

Ilgiornale.it - "Venuto meno il controllo di Sinochem". Pirelli si prepara per il mercato Usa Leggi su Ilgiornale.it Il gruppo allinea la governance per soddisfare le normative americane. Il board propone la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione per un totale di 250 milioni di euro

Pirelli, 'venuto meno il controllo di Sinochem' - "E' venuto meno il controllo di Sinochem" su Pirelli. Lo ha deliberato il cda, "ai sensi del principio contabile Ifrs 10, con voto a maggioranza". Il cda ha dunque approvato il bilancio al 31 dicembre ... 🔗ansa.it

Pirelli, ok al bilancio: «Venuto meno il controllo di Sinochem» - «E’ venuto meno il controllo di Sinochem» su Pirelli. Lo ha deliberato il cda del gruppo italiano, «ai sensi del principio contabile Ifrs 10, con voto a maggioranza». Il cda ha dunque approvato il bil ... 🔗ilsole24ore.com

Pirelli: il cda delibera la fine del controllo Sinochem e approva bilancio 2024 - Il cda di Pirelli ha deliberato la fine del controllo Sinochem e approvato il bilancio 2024, proponendo un dividendo di 0,25 euro per azione. 🔗quotidiano.net