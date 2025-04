Ventottesima giornata Basket Serie A 2024 2025 | il punto

Ventottesima giornata Basket Serie A 20242025, che vedrà impegnata l'altra capolista Trapani sul campo di Napoli, Bologna mantiene la vetta superando Varese(104-67). Dietro i felsinei vincono anche Trento su Sassari(95-77), Milano su Tortona(85-68), e Brescia su Reggio Emilia(79-66). Cade, invece, Venezia contro Pistoia(93-90), consentendo ai toscani di sperare ancora nella salvezza, mentre Scafati si avvicina alla retrocessione dopo il ko casalingo contro Treviso(92-87). Nell'anticipo, Trento stende Sassari(95-77).Ventottesima giornata Basket Serie A 20242025: I RISULTATI TRENTO-SASSARI 95-77BOLOGNA-VARESE 104-67SCAFATI-TREVISO 87-92DERTHONA-MILANO 68-85BRESCIA-REGGIANA 79-66VENEZIA-PISTOIA 90-93LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 42TRAPANI pt.

