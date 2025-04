Velvet Nights evento burlesque a Roma

evento che si terrà a Roma il 30 aprile 2025: Velvet Nights, una serata dedicata al burlesque, con la straordinaria Vesper Julie, una delle performer più apprezzate della scena europea. L'evento avrà luogo al Retro Palco Blu Club, all'interno del Teatro Off Studio.

