Veicolo si ferma nella corsia centrale in A4 il conducente si mette in salvo

Un incidente si è verificato verso le 11.30 di oggi, lunedì 28 aprile, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 tra San Donà di Piave e Meolo, in direzione Venezia. Fortunatamente non risultano feriti, ma il rischio è stato elevato: stando a una prima ricostruzione, un veicolo leggero si è fermato nella corsia centrale.

Veicolo si ferma nella corsia centrale in A4, il conducente si mette in salvo - Un incidente si è verificato verso le 11.30 di oggi, lunedì 28 aprile, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra San Donà di Piave e Meolo, in direzione Venezia. Fortunatamente non risultano feriti, ma il rischio è stato elevato: stando a una prima ricostruzione, un veicolo leggero si è... 🔗veneziatoday.it

