Variante Stadio annullata dal Tar fra caso moschea e parcheggi | Effetti ancora da capire

Variante Stadio', il comparto di norme che prevede la riqualificazione dell'area di Porta a Lucca con compresa l'Arena Garibaldi, previsione votata dal Consiglio comunale nel maggio 2020. E' stato così accolto il ricorso 9322020. Pisatoday.it - Variante Stadio annullata dal Tar, fra caso moschea e parcheggi: "Effetti ancora da capire" Leggi su Pisatoday.it La sentenza 760 del 2025 del Tar della Toscana ha annullato la '', il comparto di norme che prevede la riqualificazione dell'area di Porta a Lucca con compresa l'Arena Garibaldi, previsione votata dal Consiglio comunale nel maggio 2020. E' stato così accolto il ricorso 9322020.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cem, il Tar gela il Comune. Annullata la variante al Pgt - "Adesso o si va al Consiglio di Stato per garantire il fatto che il Comune aveva votato una delibera, oppure si adotta una variante al Pgt seguendo la procedura ordinaria. In ogni caso questa sentenza è uno schiaffo alla nostra amministrazione e ai cittadini che vivono in quella zona". Si esprime in maniera netta, lanciando un appello alla giunta, il consigliere di Forza Italia Pierfranco Maffè a seguito della sentenza del Tar sul caso Cem (Centro ecologico Monza) di viale delle Industrie, con la quale è stata annullata la variante urbanistica al Pgt con cui il Comune dopo 12 anni avrebbe ... 🔗ilgiorno.it

Pisa: Tar annulla la Variante Stadio, ma progetto restyling resta - Pisa, 27 aprile 2025 – Il Tar della Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta Variante Stadio per un progetto che riguardava l'Arena Garibaldi. Lo rende noto il Comune precisando che i giudici amministrativi si sono pronunciati dopo cinque anni “e a poche settimane dalla perdita di efficacia della scheda norma che di quella variante era la parte riferita alla nuova pianificazione, che peraltro non è mai stata attuata, fino a oggi e che sarebbe scaduta naturalmente il prossimo 29 maggio”. 🔗lanazione.it

Il Tar annulla la variante Stadio, il sindaco: "Sentenza superata, l'Arena resta dov'è" - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta variante Stadio. Lo rende noto il Comune di Pisa. "Il TAR si è pronunciato a cinque anni dalla proposizione del ricorso, ed a poche settimane dalla perdita... 🔗pisatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Variante Stadio annullata dal Tar, fra caso moschea e parcheggi: Effetti ancora da capire; Pisa, stop variante stadio. Sentenza del Tar annulla provvedimento: “Pronuncia inattuale”; Il Tar annulla la variante stadio, Sentenza già superata; Il Tar annulla la variante Stadio, il sindaco: Sentenza superata, l'Arena resta dov'è. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pisa, stop variante stadio. Sentenza del Tar annulla provvedimento: “Pronuncia inattuale” - Accolto dopo cinque anni il ricorso di alcuni cittadini di Porta a Lucca. Il sindaco Conti però non teme ripercussioni pratiche: “Ormai il progetto originario è superato. Non cambia niente” ... 🔗msn.com

Pisa: Tar annulla la Variante Stadio, ma progetto restyling resta - Accolto dopo 5 anni il ricorso di un gruppo di residenti di Porta a Lucca. Ma Conti rassicura, previsioni superate club procederà con legge stadi ... 🔗lanazione.it

Tar annulla variante stadio a Pisa, Conti: "Pronunciamento inattuale" - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto un ricorso presentato nel 2020 da alcuni cittadini e annullato la cosiddetta variante ... 🔗gonews.it