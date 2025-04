Vargas Llosa e la nuova società dello spettacolo

dello spettacolo è la definizione della civiltà del nostro tempo, in un mondo in cui l'intrattenimento è in cima alla lista dei valori, dove alleviare la noia è la passione universale", scrisse nel 2008 Mario Vargas Llosa, lo scrittore peruviano premio Nobel per la letteratura. "Questo ideale di vita è perfettamente legittimo. Ma trasformare questa naturale propensione al divertimento in un valore supremo porta alla banalizzazione della cultura. Cosa ha spinto l'occidente a scivolare verso la civiltà dello spettacolo? Ai lunghi anni di difficoltà causati dalla Seconda guerra mondiale fece seguito, nelle società democratiche d'Europa e del Nord America, un periodo di rapida crescita della classe media, mobilità sociale e significativa espansione degli standard morali. Questo benessere, la libertà di costumi e il crescente spazio occupato dal tempo libero nel mondo sviluppato hanno costituito uno stimolo notevole per la proliferazione delle industrie dell'intrattenimento come mai prima.

Per Vargas Llosa la libertà economica era una battaglia culturale prima che politica - Le convinzioni più profonde di ciascuno di noi prendono forma nei primi anni di vita. Gli anni a venire servono, se va bene, a metterle in bella copia. Vale anche per Mario Vargas Llosa, morto domenica 13 aprile a Lima, nel suo Perù. Il padre e la madre si erano lasciati poco dopo la sua nascita. Cresciuto con la famiglia materna, al ritorno del padre i due non si presero. Il genitore lo spedì in un collegio militare, esperienza dalla quale venne il suo primo grande romanzo, “La città e i cani”. 🔗linkiesta.it

È morto Mario Vargas Llosa, Nobel per la letteratura - Si è spento a 89 anni. Nel 2010 fu insignito del Nobel per aver raccontato la "cartografia delle strutture del potere" e aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo". Simpatizzante di Fidel Castro, in seguito sposò il liberalismo. Nel 1990 si candidò alle presidenziali ma fu sconfitto da Fujimori 🔗ilgiornale.it

