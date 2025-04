Valerio Lundini chi è il comico di Faccende Complicate

Valerio Lundini, sembra nato per ribaltare le regole stesse dell'umorismo. Con uno sguardo ironico e una naturale inclinazione all'assurdo, Lundini è riuscito a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico, trasformandosi da outsider della comicità italiana a voce inconfondibile del nostro tempo. Il suo progetto per RaiPlay, Faccende Complicate, non è solo un programma, ma un manifesto del suo modo di vedere — e raccontare — il mondo.Un talento che cresce lontano dai riflettoriNon tutti gli artisti nascono sotto i riflettori. Alcuni, come Valerio Lundini, ci arrivano percorrendo strade inaspettate, spesso tortuose. Nato a Roma nel 1986, Lundini ha studiato lettere e ha un diploma alla Scuola Romana di Fumetti prima di approdare, quasi per gioco, al mondo della comicità.

