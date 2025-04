Valditara fa felici gli studenti la circolare ai presidi | Verifiche tutte insieme e compiti last minute ora basta

Valditara ha inviato un circolare per chiedere ai dirigenti scolatici uno stop alle troppe Verifiche nello stesso giorno e ai compiti inseriti all’ultimo dai docenti nel registro elettronico. Un intervento che appare pensato per ottenere il favore di studenti e genitori, ma che probabilmente solleverà qualche perplessità tra gli insegnanti. Nel documento, che ha come oggetto «Assegnazione delle Verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa», il ministro tiene a precisare come il «DPR n. 2751999» abbia «attribuito ai docenti ampi spazi decisionali in merito alla definizione della didattica e dell’attività di valutazione, compresa l’effettuazione di prove di verifica da parte degli alunni o dell’eventuale assegnazione di compiti da svolgere a casa», si legge. Leggi su Open.online Di ritorno dal ponte di Pasqua e del 25 aprile, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha inviato unper chiedere ai dirigenti scolatici uno stop alle troppenello stesso giorno e aiinseriti all’ultimo dai docenti nel registro elettronico. Un intervento che appare pensato per ottenere il favore die genitori, ma che probabilmente solleverà qualche perplessità tra gli insegnanti. Nel documento, che ha come oggetto «Assegnazione dellein classe e deida svolgere a casa», il ministro tiene a precisare come il «DPR n. 2751999» abbia «attribuito ai docenti ampi spazi decisionali in merito alla definizione della didattica e dell’attività di valutazione, compresa l’effettuazione di prove di verifica da parte degli alunni o dell’eventuale assegnazione dida svolgere a casa», si legge.

Cosa riportano altre fonti

Arriva il nuovo bonus che fa felici gli automobilisti: i requisiti e come richiederlo - È stato introdotto, attraverso la Legge di Bilancio, un nuovo bonus che farà felici gli automobilisti: a cosa serve l’agevolazione e come potrà essere richiesta. Le agevolazioni inserite nella Legge di Bilancio 2025 riguardano anche gli automobilisti che potranno usufruire di un particolare bonus erogato dal ministero delle imprese e del made in Italy in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗notizie.com

Studenti a Valditara: “Perché gli insegnanti non sono valutati come noi?”. La risposta del Ministro: “Meglio puntare su tutor e orientatori” - Durante un question time con gli studenti di due istituti scolastici di Ancona, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato diversi temi, tra cui la valutazione dei docenti. L'articolo Studenti a Valditara: “Perché gli insegnanti non sono valutati come noi?”. La risposta del Ministro: “Meglio puntare su tutor e orientatori” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

“Meravigliosamente strani”, la docente fa supplenza in una classe con studenti senza smartphone. Sui social è polemica: “Senza cellulare nel 2025 è un abominio”, “Giusta la ribellione digitale” - Un fenomeno in controtendenza sembra poter emergere nelle scuole: in aumento il numero di studenti che rifiutano l'uso dello smartphone. Il post virale su X racconta di una classe soprannominata "degli strani", dove alcuni ragazzi hanno scelto di disconnettersi, preferendo libri e atlanti ai dispositivi digitali. L'articolo “Meravigliosamente strani”, la docente fa supplenza in una classe con studenti senza smartphone. 🔗orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

A scuola di futuro con una classe di diecimila studenti. Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo): «Seguite le passioni e aiutatevi sempre; Studenti lucchesi ricevuti da Valditara “Aperto un dialogo con il ministero”; Anniversario Sergio Ramelli, Valditara contestato dagli studenti: “Basta propaganda fascista”; Lucca, incontro con il ministro Valditara per i due studenti che hanno restituito un portafoglio con 1000 euro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“Valditara sceriffo” e “Bernini asino”, studenti in corteo a Torino - Lo striscione apre il corteo degli studenti che questa mattina attraversa le strade di Torino, al fianco sfilano sui carrelli un manichino con la foto del ministro Valditara con elmetto e giacca m ... 🔗torino.repubblica.it

Valditara fa dietrofront sulla Maturità: studenti ammessi all’esame anche con una insufficienza - Tutti gli studenti, anche quelli con insufficienze in una o più materie, potranno essere ammessi all’esame di maturità. Una decisione che sicuramente porterà sollievo a una buona parte dei 514mila ... 🔗thesocialpost.it

Valditara fa dietrofront sulla maturità: studenti ammessi all’esame anche con una insufficienza - Cosa cambia? Che tutti gli studenti potranno continuare a essere ammessi agli esami anche quelli che hanno una insufficienza in una disciplina. Una notizia che, indubbiamente, fa tirare un respiro ... 🔗msn.com