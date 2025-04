Vaccino Covid Moderna multata di 44mila £ per aver attirato bambini alle sperimentazioni del siero promettendo teddy bear e orsacchiotti di peluche

Moderna è stata condannata a pagare una multa di 44mila sterline per aver "attirato dei bambini" a sperimentazioni del vaccino Covid promettendo "teddy bear" e orsacchiotti di peluche. "Tutti i nostri piccoli volontari riceveranno un bellissimo certificato e un orsacchiotto di peluche 'prendi parte alla ricerca'", questo il messaggio pubblicitario.

