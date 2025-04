Va in ospedale per un malore e si trova l' auto razziata della cartella clinica e farmaci salvavita

ospedale per un malore ed al ritorno si trova con l'auto svaligiata. Succede ad Aversa, nei pressi del Moscati, una zona che nel recente passato è salita agli onori delle cronache per simili episodi di microcriminalità.Rubati farmaci e cartella clinicaA denunciare l'accaduto. Casertanews.it - Va in ospedale per un malore e si trova l'auto razziata della cartella clinica e farmaci salvavita Leggi su Casertanews.it Va inper uned al ritorno sicon l'svaligiata. Succede ad Aversa, nei pressi del Moscati, una zona che nel recente passato è salita agli onori delle cronache per simili episodi di microcriminalità.RubatiA denunciare l'accaduto.

Cosa riportano altre fonti

Va in coma etilico e muore a 19 anni: il malore in casa e la corsa in ospedale, poi il dramma. I carabinieri: «Morte sospetta» - Un ragazzo di 19 anni, di origini tunisine e residente a Bologna, è morto all'ospedale Maggiore per un arresto cardiocircolatorio: una morte che i carabinieri definiscono... 🔗leggo.it

Un malore mentre fa clownterapia in ospedale: morto l'attore Filippo Bonacchi - Si è spento improvvisamente a 26 anni Filippo Bonacchi, astro nascente del teatro impegnato in attività di clownterapia. Sabato 29 marzo si era appena esibito nelle corsie dell'ospedale Niguarda di Milano, dove portava allegria e arte ai pazienti ricoverati. Un malore lo ha colto improvvisamente... 🔗europa.today.it

Malore improvviso, si accascia al bar: è grave all'ospedale Civile - Sono apparse subito gravi le condizioni di un uomo di 72 anni che, intorno alle 10:30 di oggi, venerdì 14 marzo, è stato colpito da un malore all’interno di un bar di via Montini a Lumezzane. L’uomo si è sentito male all'improvviso: si sarebbe accasciato davanti agli occhi degli amici... 🔗bresciatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Va in coma etilico e muore a 19 anni: il malore in casa e la corsa in ospedale, poi il dramma. I carabinieri:; Va in ospedale con un dolore al fianco e ha un malore mentre attende al pronto soccorso: muore 55enne; Fabrizio Pregliasco ricoverato all’ospedale San Raffaele: “Un malore in casa poi sono caduto”; Malore per Fabrizio Pregliasco e paura dopo una caduta, ricoverato in ospedale: come sta il virologo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Malore per Carlos Santana prima del concerto: trasportato d’urgenza in ospedale, come sta - Carlos Santana ieri prima dello spettacolo al Majestic Theatre di San Antonio è stato colto da un malore ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il suo manager assicura: “Sta bene ... 🔗fanpage.it

Malore in vacanza per Vieri: ricoverato in ospedale alle Maldive - Ho detto, di rigore? Sto prendendo l’antibiotico, vacanza finita», racconta Vieri, attraverso le storie di Instagram, dopo il malore che lo ha portato anche in ospedale per eseguire dei controlli già ... 🔗calcioefinanza.it

Paura per Carlos Santana: ricoverato in ospedale dopo un malore - Rinviato un concerto in Texas. L'episodio è stato causato da disidratazione. «Sta bene», fa sapere il manager del musicista ... 🔗vanityfair.it