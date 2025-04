Va al bar e compra un gratta e vinci | vince 6 milioni di euro

comprato un gratta e vinci e ha sbancato. Ha vinto 6 milioni di euro. Il fortunato (e per ora ignoto) vincitore ha comprato il biglietto vincente lo scorso fine settimana al Fashion Cafè di Marmirolo, piccolo comune in provincia di Mantova. La vincita di 6 milioni di euro è il. Today.it - Va al bar e compra un gratta e vinci: vince 6 milioni di euro Leggi su Today.it È andato al bar, hato une ha sbancato. Ha vinto 6di. Il fortunato (e per ora ignoto)tore hato il bigliettonte lo scorso fine settimana al Fashion Cafè di Marmirolo, piccolo comune in proa di Mantova. Lata di 6diè il.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ruba portafoglio poi va al bar a spendere i soldi, ladro inseguito e arrestato dalla polizia - Momenti di tensione in via Garbini a Viterbo. Un uomo ha rubato il portafoglio a una donna che si trovava con i suoi due figli nei pressi degli uffici comunali. È successo intorno alle 13 di ieri, 10 febbraio. La vittima si è accorta del furto, avvenuto dopo che il ladro avrebbe messo le mani... 🔗viterbotoday.it

Pescosolido. Ai domiciliari, per stalking nei confronti della sorella, va al bar “per ragioni di svago”. 51enne del posto ristretto in carcere dai Carabinieri - Cronache Cittadine PESCOSOLIDO – Non erano sufficienti le misure cautelari dei domiciliari imposte a seguito dell’arresto. È stato disposto il carcere per L'articolo Pescosolido. Ai domiciliari, per stalking nei confronti della sorella, va al bar “per ragioni di svago”. 51enne del posto ristretto in carcere dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Furto in bar tabacchi, trafugati Gratta e vinci e sigarette - Tempo di lettura: < 1 minutoColpo nella notte ai danni di un bar tabacchi nella frazione di Poderia di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno. I ladri hanno forzato la saracinesca dell’attività commerciale e si sono introdotti all’interno, trafugando un ingente quantitativo di Gratta e Vinci e numerose stecche di sigarette. A scoprire il furto è stato il titolare del bar tabacchi giunto per l’apertura mattutina, sul posto i carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi del caso. 🔗anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Operaio si ferma al bar per un caffè, compra un Gratta e Vinci e trova 500mila euro: «Mi compro casa, ma non l; Operaio si ferma al bar per un caffè, compra un Gratta e Vinci e trova 500mila euro: «Mi compro casa, ma non lascio il lavoro»; Bar-ricevitoria Boattin, compra un gratta e vinci da 10 euro e ne vince 100 mila: chi è il fortunato; Sosta al bar per il biker: compra un gratta e vinci e sotto il numero 46 di Valentino Rossi c'è la maxi vincita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Compra il gratta e vinci, va a casa, e scopre il premio da 2 milioni. Il ritorno incredulo in tabaccheria: “C’era una probabilità su 8 milioni” - conosciuto anche come Bar della Punta, nel borgo Durbecco. È un record per il territorio con i Gratta e Vinci. 🔗msn.com

Operaio si ferma al bar per un caffè, compra un "Gratta e Vinci" e trova 500mila euro: «Mi compro casa, ma non lascio il lavoro» - Un biglietto da 5 euro del Gratta e Vinci ha cambiato la vita di ... Albin si era fermato come di consueto insieme al fratello e ai colleghi al bar ricevitoria di Nicola Callegari e Monica Pianca. 🔗msn.com