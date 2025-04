Usa foto segnaletiche di migranti sul viale verso la Casa Bianca

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il viale di ingresso alla Casa Bianca è stato tappezzato di manifesti con foto segnaletiche di migranti arrestati. A mostrarli è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in un video sui social.

