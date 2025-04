Urta una ragazza senza volerlo minore picchiato e accoltellato al polmone a Napoli

minorenne è stato aggredito, picchiato e accoltellato dopo aver dato "inconsapevolmente una spallata ad una ragazza che camminava nel senso opposto". Il fatto è avvenuto la sera di domenica 27 aprile a Napoli, in via Chiaia, poco dopo la mezzanotte, e a denunciarlo è il deputato Francesco Emilio Borrelli. Un episodio che assomiglia tragicamente a quanto avvenuto a Bologna dove un 19enne ha perso la vita in seguito a un'aggressione. Il parlamentare, in contatto coi familiari della vittima, ha riportato l'episodio in una nota: il ragazzo, era in compagnia con la fidanzatina e tre amici, "ha Urtato con la spalla una ragazza non volendo poiché c'era folla; dopodiché sono stati aggrediti da tre ragazzi e una ragazza che hanno iniziato prima a dare botte", con pugni e schiaffi, per poi accoltellare il giovane "provocandogli diversi tagli ed una ferita all'altezza del polmone".

