Urta accidentalmente una ragazza accoltellato al polmone

accoltellato al polmone per aver Urtato accidentalmente una ragazza: a denunciare l'episodio è il deputato Francesco Emilio Borrelli.Tutto, secondo quanto rende noto il parlamentare, che è in contatto con i familiari della vittima, è successo domenica sera. Il giovane, un minorenne, era con la fidanzatina e tre amici quando, si legge nella nota di Borrelli, "passeggiando per l'affollata via Chiaia, ha dato, inconsapevolmente, una spallata ad una ragazza che camminava nel senso opposto".Gli amici di questa l'hanno vista come una provocazione alla quale hanno reagito aggredendo il giovane, prima con pugni e schiaffi e poi addirittura con un coltello provocandogli diversi tagli ed "una ferita all'altezza del polmone".

Urta una ragazza senza volerlo, minore picchiato e accoltellato al polmone a Napoli - Un minorenne è stato aggredito, picchiato e accoltellato dopo aver dato “inconsapevolmente una spallata ad una ragazza che camminava nel senso opposto”. Il fatto è avvenuto la sera di domenica 27 aprile a Napoli, in via Chiaia, poco dopo la mezzanotte, e a denunciarlo è il deputato Francesco Emilio Borrelli. Un episodio che assomiglia tragicamente a quanto avvenuto a Bologna dove un 19enne ha perso la vita in seguito a un’aggressione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Interviene per difendere una ragazza e viene accoltellato: è grave in ospedale ad Ancona - La lite tra due peruviani la notte scorsa a Macerata: intervenuto in difesa di una ragazza, un uomo di 41 anni è stato accoltellato per tre volte al fianco, a un avambraccio e al capo. Arrestato un giovane per tentato omicidio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Accoltellato a Lucca, due minori denunciati: la ragazza ha appena 14 anni - Lucca, 18 aprile 2025 – Due minorenni denunciati per rapina e lesioni gravi in concorso. La polizia di Lucca li ha individuati dopo che, nella serata del 15 aprile, hanno accoltellato un uomo di 78 anni in pieno centro a Lucca. Si tratta di un 17enne, italiano di seconda generazione, e una ragazza di 14 anni viareggina. La vittima, Vinicio Fruzzetti, la sera del 15 aprile era a passeggio con il cane quando inaspettatamente è iniziato l’incubo: nel tentativo di reagire alla richiesta di consegnare il portafoglio, il 78enne, ha subito 3 coltellate da uno degli aggressori. 🔗lanazione.it

