Urla e insulti possono modificare il cervello dei bambini | la denuncia degli esperti contro i danni dell’abuso verbale

Nel parlamento britannico si accende il dibattito sull'abuso verbale sui minori. Nella giornata di oggi, un gruppo di esperti di neuroscienze e psicologia dell'infanzia hanno denunciato l'impatto devastante di insulti e umiliazioni sullo sviluppo cerebrale e sulla salute mentale, chiedendo nuovi leggi e nuove tutele per proteggere i bambini anche dalla violenza delle parole.

Condominio da incubo a Milano, folle dalla strada lancia sassi e blocca il portone. I residenti non possono uscire: «Urla "vi ammazzo tutti", abbiamo paura» - Ostaggi in casa loro. Impossibilitati ad uscire dal condominio. Tutta colpa di un misterioso folle appostato davanti a un condominio a metà di viale Corsica, una lunga strada che collega... 🔗leggo.it

Gasperini telefona alla redazione di un giornale, è furioso: “Urla e insulti, tutto registrato” - Il Corriere Bergamo ha ricevuto in redazione la telefonata furiosa di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, che si rifiuta di rispondere a domande del quotidiano negli incontri con la stampa, avrebbe "sbroccato con urla e insulti, è tutto registrato".Continua a leggere 🔗fanpage.it

