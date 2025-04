Urina in pubblico in pieno centro Poi si avventa contro i carabinieri

carabinieri che gli stavano chiedendo conto del suo comportamento. Un atteggiamento non propriamente da ’lord’ quello tenuto da un turista inglese denunciato l’altra sera dai militari per atti contrari alla pubblica decenza, ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.La pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spezia coordinata dal capitano Walter Calandri stava effettuando una serie di controlli nel centro cittadino quando si è imbattuta, lungo via Vittorio Veneto, in un turista tranquillamente impegnato a. Urinare in pubblico. I carabinieri si sono fermati per fargli notare l’inadeguatezza del suo gesto, ma in cambio sono stati insultati e poi aggrediti dal trentenne che aveva alzato decisamente il gomito e si presentava in evidente stato di ubriachezza. Lanazione.it - Urina in pubblico in pieno centro. Poi si avventa contro i carabinieri Leggi su Lanazione.it Non ha resistito al bisogno che si era fatto impellente, nonostante fosse in mezzo alla strada e soprattutto davanti aiche gli stavano chiedendo conto del suo comportamento. Un atteggiamento non propriamente da ’lord’ quello tenuto da un turista inglese denunciato l’altra sera dai militari per atti contrari alla pubblica decenza, ubriachezza molesta e resistenza aufficiale.La pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spezia coordinata dal capitano Walter Calandri stava effettuando una serie dilli nelcittadino quando si è imbattuta, lungo via Vittorio Veneto, in un turista tranquillamente impegnato a.re in. Isi sono fermati per fargli notare l’inadeguatezza del suo gesto, ma in cambio sono stati insultati e poi aggrediti dal trentenne che aveva alzato decisamente il gomito e si presentava in evidente stato di ubriachezza.

Se ne parla anche su altri siti

Tenta la spaccata in pieno centro: ladro ripreso dalle telecamere, ecco il video - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. Continua a leggere l'articolo a questo... 🔗triesteprima.it

Picchiato in pieno giorno. Violenza choc in centro - Un nuovo episodio di violenza a Scandicci, nel pieno centro della città. Un 42enne che lavora in uno dei punti di ristorazione di via Pascoli, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un balordo solo perché gli aveva negato una sigaretta. Il fatto è successo in pieno giorno, ieri verso le 13, nella centralissima strada che collega piazza Matteotti a piazza della Resistenza. Era giorno di mercato e quindi nel corso pedonale c’erano tantissime persone di passaggio che hanno assistito alla scena. 🔗lanazione.it

Spacciava pastiglie a base di oppio in pieno centro a Padova, pusher arrestato con 300 dosi - Due arresti a Padova per spaccio di droga: operazione della Polizia di Stato nell'area della stazione contro il traffico di stupefacenti. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Urina in pubblico in pieno centro. Poi si avventa contro i carabinieri; E in pieno giorno la Pilotta diventa un bagno a cielo aperto: La situazione è fuori controllo; Urina in pieno centro: 3.000 euro di multa e daspo per 48 ore a un trentaduenne; Urina in strada e aggredisce un agente. Il giudice dispone l’obbligo di firma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Urina in pubblico in pieno centro. Poi si avventa contro i carabinieri - Non ha resistito al bisogno che si era fatto impellente, nonostante fosse in mezzo alla strada e soprattutto davanti ai carabinieri che gli stavano chiedendo conto del suo comportamento. Un atteggiame ... 🔗msn.com

Urina in strada e aggredisce un agente. Il giudice dispone l’obbligo di firma - L’essersi fermato a urinare in strada in pieno centro storico e aver aggredito ... è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, fino a ieri mattina, è stato ... 🔗msn.com

Andria, immortalato dalle videocamere mentre fa la cacca in pieno centro: multato dalla polizia - L'uomo è stato identificato dopo aver usato Largo Grotte come fosse un bagno pubblico: l'episodio si ... dalle telecamere mentre fa la cacca in pieno centro ad Andria. È stato identificato ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it