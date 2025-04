Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: le lacrime di Cristina e la dichiarazione di Nadia. Caos tra gli over

Nella registrazione del dating show di Maria De Filippi, il cui trono si avvia alla conclusione ha scritto e ricevuto lettere dalle sue corteggiatrici. Nella registrazione didel 28 aprile,Steri affronta emozioni contrastanti con le sue corteggiatrici., dopo una lettera che la commuove, si scontra con il tronista, mentresi dichiara apertamente. L'attesa per la scelta finale cresce. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni. Il percorso diSteri sta per finire Ledella registrazione di oggi del dating show portano grandi emozioni per il Trono Classico. Si parte conFerrara, la corteggiatrice che, dopo essere andata via ieri, si aspettava di essere invitata in esterna daSteri per .