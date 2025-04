Uomini e Donne anticipazioni Gianmarco conferma la scelta | lacrime e lettere

Uomini e Donne di lunedì 28 aprile 2025 ha segnato un punto di svolta nel percorso di Gianmarco Steri. A poche settimane dalla fine della stagione, il tronista si è trovato al centro di un momento molto intenso con le sue due corteggiatrici principali, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Emozioni a fior di pelle, lettere cariche di sentimento e balli complici: tutto lascia pensare che la scelta sia ormai imminente. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio grazie alle anticipazioni di Gemma Palagi.anticipazioni Uomini e Donne: Cristina Ferrara in lacrime per la lettera di GianmarcoDurante la nuova registrazione, Cristina Ferrara è tornata in studio dopo essersene andata nella puntata precedente. Si aspettava un gesto concreto da parte di Gianmarco Steri, magari un’esterna chiarificatrice, ma il tronista ha preferito inviarle una lettera. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco conferma la scelta: lacrime e lettere Leggi su Anticipazionitv.it La registrazione didi lunedì 28 aprile 2025 ha segnato un punto di svolta nel percorso diSteri. A poche settimane dalla fine della stagione, il tronista si è trovato al centro di un momento molto intenso con le sue due corteggiatrici principali, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Emozioni a fior di pelle,cariche di sentimento e balli complici: tutto lascia pensare che lasia ormai imminente. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio grazie alledi Gemma Palagi.: Cristina Ferrara inper la lettera diDurante la nuova registrazione, Cristina Ferrara è tornata in studio dopo essersene andata nella puntata precedente. Si aspettava un gesto concreto da parte diSteri, magari un’esterna chiarificatrice, ma il tronista ha preferito inviarle una lettera.

