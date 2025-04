Uomini e Donne Aldo Palmeri dopo la fine del matrimonio con Alessia Cammarota | Abbiamo provato ma

Uomini e Donne Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno deciso di separarsi: dopo giorni di silenzio, Palmeri ha rivelato alcuni retroscena sulla loro storia nell'ultimo anno. Comingsoon.it - Uomini e Donne, Aldo Palmeri dopo la fine del matrimonio con Alessia Cammarota: "Abbiamo provato, ma..." Leggi su Comingsoon.it L'ex tronista dihanno deciso di separarsi:giorni di silenzio,ha rivelato alcuni retroscena sulla loro storia nell'ultimo anno.

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, Alessia Cammarota conferma la separazione da Aldo Palmeri? Il forte messaggio social - Alessia Cammarota ha alimentato nuove indiscrezioni sulla presunta crisi con Aldo Palmeri. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso un messaggio che molti interpretano come una conferma della separazione. Il marito aveva già parlato di difficoltà nel loro matrimonio, smentendo però ogni voce su un tradimento. Nessuno dei due ha ufficializzato la rottura, ma le parole di Alessia sembrano lasciare pochi dubbi. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Aldo Palmeri conferma la separazione da Alessia Cammarota - L'ex tronista di Uomini e Donne, Aldo Palmeri, ha confermato la fine della sua relazione con Alessia Cammarota, svelando che hanno deciso di separarsi. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, Aldo Palmeri in lacrime: perchè è finita con Alessia e la situazione con i figli - Aldo Palmeri ha rotto il silenzio dopo settimane di indiscrezioni e voci incontrollate, confermando in una diretta Instagram la sua separazione da Alessia Cammarota, con cui condivide tre figli. Il loro amore, nato negli studi di Uomini e Donne, si è chiuso dopo undici anni di relazione e dieci di matrimonio. Un addio che Aldo ha voluto raccontare in prima persona, tra le lacrime, per mettere fine a quello che definisce un “racconto distorto” della sua storia. 🔗anticipazionitv.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Separazione Aldo e Alessia, ex tronista in lacrime: Ci siamo dati tutto. Me ne sono andato io di casa; Uomini e Donne, gesto inatteso di Alessia Cammarota per Aldo. Ma i fan adesso temono per un’altra coppia; Aldo Palmeri e Alessia Cammarota di U&D non stanno più insieme; Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, dal primo incontro alla separazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne, gesto inatteso di Alessia Cammarota per Aldo. Ma i fan adesso temono per un’altra coppia - L'ex compagna del tronista avrebbe confermato le dichiarazioni di Palmeri (sulla crisi pacifica) con un'azione molto chiara attraverso i social. Ecco quale. 🔗libero.it

La separazione di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: un nuovo inizio per i due ex - Dopo la rottura, i due ex tronisti di Uomini e Donne si concentrano sui figli. 🔗notizie.it

Uomini e Donne, Aldo Palmeri in lacrime: perchè è finita con Alessia e la situazione con i figli - Lo storico ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un racconto struggente su Instagram: le rivelazioni inedite dopo la fine del suo matrimonio. Aldo Palmeri ha rotto il silenzio dopo settimane di ... 🔗anticipazionitv.it