Università di Perugia al voto Signorelli si candida a rettore | Fiducia e responsabilizzazione

Signorelli, professore ordinario di Politica economica, si presenta ufficialmente come candidato rettore per il sessennio 2025-2031 e sceglie l'aula 1 di Economia e Scienze Politiche per tratteggiare i punti salienti del suo programma per diventare il.

VIDEO Università di Perugia al voto, Signorelli: "Sogno un ateneo concreto e di comunità. Ricerca, didattica e terza missione" - Il professor Marcello Signorelli, direttore del dipartimento di Economia, scende in campo. Ufficializzata la sua candidatura a rettore dell'Università di Perugia. La sua idea di ateneo e gli obiettivi da raggiungere 🔗perugiatoday.it

Università di Perugia al voto, Porena si candida a rettore: "Ateneo più inclusivo, più innovativo e più indipendente" - Un'Unipg "più inclusiva, più innovativa, più indipendente". Daniele Porena, professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, si presenta ufficialmente con candidato rettore per il sessennio 2025-2031 e sceglie la Gipsoteca di via dell'Aquilone per tratteggiare i punti salienti del suo... 🔗perugiatoday.it

Università di Perugia al voto, Marianelli si candida a rettore: "Ascolto, partecipazione e programmazione. Mettiamo al centro la Cura" - Ateneo al voto. Il 4 giugno l'Università di Perugia si recherà alle urne. E Massimiliano Marianelli, professore ordinario di Storia della filosofia e direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, sarà ufficialmente parte della corsa per essere il nuovo... 🔗perugiatoday.it

