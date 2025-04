Università Campus Bio-Medico di Roma | nuovo CdA per il triennio 2025-2027

Si è insediato oggi il nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma in carica per il triennio 2025-2027. Conferma alla guida dell'Ateneo Carlo Tosti come presidente, Andrea Rossi come amministratore delegato e direttore generale, Alessandro Pernigo come vicepresidente esecutivo. Continuerà ad affiancarli, come membro di diritto, il rettore Eugenio Guglielmelli. Il cda si completa con l'ingresso di Nicoletta Di Simone e la riconferma di Sara Galluzzo e Cristina Masella."Il rinnovo degli organi di vertice - viene evidenziato - si inserisce in un contesto di continuità e di rinnovata spinta verso gli obiettivi di eccellenza accademica, sviluppo sostenibile e innovazione scientifica, che da sempre caratterizzano la visione dell'Università. La governance, rinnovata e riconfermata, garantirà solidità, visione e responsabilità nel perseguire le sfide che attendono il sistema universitario italiano e internazionale nei prossimi anni".

