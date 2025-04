Unità libertà e democrazia | Corinaldo ha celebrato l' 80 anniversario della Liberazione

Corinaldo ha celebrato l’80° anniversario della Liberazione, mettendo in primo piano i valori di Unità, libertà e democrazia. Le cerimonie istituzionali hanno preso il via con la deposizione di una corona al Cippo dedicato al sottotenente Alfonso Casati. Ci si è poi spostati in paese. Anconatoday.it - Unità, libertà e democrazia: Corinaldo ha celebrato l'80° anniversario della Liberazione Leggi su Anconatoday.it La città dihal’80°, mettendo in primo piano i valori di. Le cerimonie istituzionali hanno preso il via con la deposizione di una corona al Cippo dedicato al sottotenente Alfonso Casati. Ci si è poi spostati in paese.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Premio Sakharov all’opposizione venezuelana, alla libertà di pensiero e alla difesa della democrazia - «Ogni dittatore racconta la propria versione della verità, dove la guerra diventa pace e la schiavitù diventa libertà, come ci veniva spiegato da George Orwell. Non dimentichiamo che la libertà di parola non è solo un diritto, è anche una nostra responsabilità: serve per smascherare la propaganda e le notizie false dei dittatori». Le parole di Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa, sono un messaggio ai leader politici di tutto il mondo, agli attivisti, agli amministratori locali, al mondo della cultura, dell’economia e della finanza. 🔗linkiesta.it

25 Aprile, 80 anni dalla Liberazione. Valditara: “Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia” - "Ottanta anni fa l'Italia tornava libera. Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia": così su X il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo. L'articolo 25 Aprile, 80 anni dalla Liberazione. Valditara: “Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Vance predica libertà e democrazia. Prodi capisce l’esatto contrario - L’ex premier ribalta la realtà: per lui il discorso del vicepresidente americano a Monaco è «autoritarismo». Il cui vero fautore non è la Casa Bianca. Semmai, quella élite rosso-verde che non ascolta il popolo. Continua a leggere 🔗laverita.info

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Unità, libertà e democrazia: Corinaldo ha celebrato l'80° anniversario della Liberazione; 25 Aprile 2025, 80esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Corinaldo. 🔗Approfondimenti da altre fonti