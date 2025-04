Unione Pedemontana tra le più digitalizzate dell’Emilia-Romagna

Unione Pedemontana Parmense sempre più digitalizzata e con un bilancio in equilibrio. Così si può riassumere quanto emerso nell’ultima seduta del Consiglio che si è svolta giovedì 17 aprile nella Rocca di Sala Baganza. Seduta che si è aperta con la relazione di Gianluca Tesoriati del Servizio. Parmatoday.it - Unione Pedemontana tra le più digitalizzate dell’Emilia-Romagna Leggi su Parmatoday.it Parmense sempre più digitalizzata e con un bilancio in equilibrio. Così si può riassumere quanto emerso nell’ultima seduta del Consiglio che si è svolta giovedì 17 aprile nella Rocca di Sala Baganza. Seduta che si è aperta con la relazione di Gianluca Tesoriati del Servizio.

Cosa riportano altre fonti

Un'Europa all'altezza delle sfide. Dialogo per un'Unione Europea più coraggiosa - Un'Europa più coraggiosa e capace di affrontare con forza e determinazione le sfide sia del presente che del futuro. Sarà questo il tema dell'incontro “Un'Europa all'altezza delle sfide. Dialogo per un'Unione Europea più coraggiosa” organizzato da Fratelli d'Italia e in programma mercoledì 17... 🔗trevisotoday.it

L’Impero Colpisce Ancora di Von Der Leyen “Costruiremo Unione più forte, prospera e sicura” - The post L’Impero Colpisce Ancora di Von Der Leyen “Costruiremo Unione più forte, prospera e sicura” appeared first on Strumenti Politici. 🔗strumentipolitici.it

Leonardo cresce ancora: "I paesi dell’Unione europea investano di più nella difesa" - ROMA "I risultati preliminari del 2024 dimostrano la solidità di Leonardo dal punto di vista economicofinanziario e industriale. Questo ci consente di ridurre ulteriormente l’indebitamento netto di gruppo, pur in presenza di un dividendo raddoppiato. Tutto ciò consente a Leonardo di giocare sempre più un ruolo da player di riferimento nello scenario globale dell’industria dell’aerospazio difesa e sicurezza, con una capacità crescente di catalizzazione di nuove alleanze e di presenza nei programmi di rilevanza strategica a livello globale". 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Unione Pedemontana tra le più digitalizzate dell’Emilia-Romagna. 🔗Su questo argomento da altre fonti