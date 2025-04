Unione Ambulatori Privati Pieno sostegno a Aisi su ddl Semplificazioni

Unione Ambulatori e PoliAmbulatori Privati, che riunisce le principali sigle nazionali e regionali degli Ambulatori e poliAmbulatori Privati autorizzati e accreditati, che oggi rappresentano oltre 27.000 strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale e 350.000 dipendenti, esprime "Pieno appoggio al comunicato diffuso da Aisi – Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti, parte integrante dell'UAP e attore di primo piano nelle battaglie comuni per una sanità equa, sicura e accessibile"."Il recente comunicato Aisi sul DDL Semplificazioni rappresenta, infatti, una presa di posizione chiara e determinata su un tema cruciale per il sistema sanitario nazionale – si legge in una nota -: l'equiparazione, in termini regolatori, delle Farmacie dei Servizi alle strutture sanitarie private.

