Unicredit | parte l’OPS su Banco BPM ma trattative con governo vanno avanti

Unicredit per Banco BPM: operazione contestatissima ed ancora in divenire, nonostante il via libera dell'assemblea all'aumento di capitale a servizio dell'offerta. Il Golden Power condizionato esercitato dal governo ha rimesso in discussione l'intera operazione, che la Banca di Piazza Gae Aulenti sta ancora valutando, con l'opzione prendere o lasciare, mentre porta avanti trattative con il governo che ha posto una serie di condizioni anche di carattere operativo e strategico.

A partire da oggi, sarà possibile aderire all'Offerta Pubblica di Scambio di Unicredit su Banco BPM, scambiando 1 azione del Banco con 0,175 azioni Unicredit di nuova emissione, che diventeranno 0,166 dopo lo stacco del dividendo da parte di entrambe le banche.

