Una rosa per Maria De Filippi un ritorno di fiamma per Loredana Bertè e una nuova casa per Michelle Hunziker

Vanityfair.it - Una rosa per Maria De Filippi, un ritorno di fiamma per Loredana Bertè e una nuova casa per Michelle Hunziker Leggi su Vanityfair.it 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch

Cosa riportano altre fonti

Un altro addio per Donatella Versace, una rosa per Maria De Filippi e un ritorno di fiamma per Loredana Bertè - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch 🔗vanityfair.it

Gaia presenta l’album “Rosa dei Venti”: “Maria De Filippi è sempre generosa con me. Capita di pensare di fermarmi a causa della nostra società” – Intervista Video - Gaia, torna con nuova musica dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, l’artista ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo album dal titolo “Rosa dei Venti”. “Avevo scritto i primi sei brani. Un titolo ancora non c’era. Poi comincio a vedere la Rosa dei venti dappertutto: tatuata sul braccio di un cameriere, su un mosaico per terra, su una lettera che mi spediscono degli amici. A quel punto mi sono detta: sarà forse questo il titolo che non mi viene? E allora è nato anche il brano”. 🔗superguidatv.it

“Ha portato via tutte le sue cose”. Addio a Uomini e Donne, che delusione per Maria De Filippi - La puntata odierna di Uomini e Donne ha regalato momenti di grande tensione, culminati in uno sfogo accorato da parte di un protagonista assoluto della stagione. Dopo il consueto spazio dedicato al “Trono di Tina”, il clima in studio si è improvvisamente acceso, trasformandosi in una scena carica di rabbia e delusione. Il giovane protagonista, visibilmente scosso, ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti delle sue corteggiatrici, Francesca e Cristina, accusandole apertamente di indifferenza e superficialità. 🔗caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Una rosa per Maria De Filippi e un ritorno di fiamma per Loredana Bertè; Maria De Filippi colora lo studio di Amici: la quinta puntata è col tailleur rosa shocking; Maria De Filippi colora lo studio di Amici: la quinta puntata è col tailleur rosa shocking; Maria De Filippi, tutti vogliono il suo tailleur rosa? Ecco quanto costa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un altro addio per Donatella Versace - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... 🔗vanityfair.it

Maria De Filippi, chi è e cosa fa il fratello Giuseppe. Le curiosità sulla sua vita privata - Giuseppe, il fratello di Maria De Filippi, nessuno lo conosce eppure ha un legame stretto con la regina della televisione italiana. 🔗ilsussidiario.net

Sarah Toscano: “Maria De Filippi mi ha fatto piangere”. Berrettini? Storia mai decollata - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Sarah Toscano svela alcuni retroscena su Maria De Filippi e Matteo Berrettini ... 🔗dilei.it