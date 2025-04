Una nuova frontiera per le bevande che accompagnano il cibo

Linkiesta.it - Una nuova frontiera per le bevande che accompagnano il cibo Leggi su Linkiesta.it Chi non beve – per una sera, per un mese, per sempre – si scontra ancora con una mancanza di comprensione, il che è sorprendente in un mondo in cui, sul piano culinario, tutto è possibile e accettato: vegano, senza glutine, vegetariano, senza grassi, senza zucchero. Ma senza alcol? È questa la vera sfida. Oggi non c’è quasi cultura al mondo che decida di rinunciare agli alcolici.Per capire perché la maggior parte dei ristoratori trovi così difficile proporre gli accompagnamenti analcolici come alternativa al vino e alla birra, vale la pena dare uno sguardo al passato. Dopotutto, l’alcol vanta una lunghissima tradizione nella cultura europea del bere. In Europa si consuma da secoli, nel Medioevo e ai tempi dell’industrializzazione per motivi di salute (sembra una contraddizione, ma l’acqua delle fontane o dei fiumi nelle aree urbane era perlopiù così contaminata da non essere potabile), per la voglia di ebbrezza, per fuggire temporaneamente dalla realtà e, ultimo ma non meno importante, per concedersi un piccolo piacere.

