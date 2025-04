Una mostra nel Metaverso per omaggiare Vittorio Sgarbi | una sua immagine commuove i social

Sgarbi osserva il corteo di Papa FrancescoUna nuova immagine di Vittorio Sgarbi ha commosso i social: il critico, recentemente dimesso dal Policlinico Gemelli, è apparso su Instagram mentre, dal balcone di casa, osservava il corteo funebre di Papa Francesco, svoltosi il 26 aprile. Uno scatto semplice, ma profondo, simbolo del suo lento ritorno alla vita pubblica, accompagnato da parole di intensa riflessione: “Un passaggio di Dio nelle vite di tutti”.L’iniziativa di Fabiana Macaluso e il tributo degli artisti del Virtual Art WorkshopNella Galleria d’Arte nel Metaverso, gli artisti del progetto no profit Virtual Art Workshop social Group, guidati dall’art director Fabiana Macaluso, hanno organizzato una mostra collettiva per rendere omaggio a Vittorio Sgarbi. Notizieaudaci.it - Una mostra nel Metaverso per omaggiare Vittorio Sgarbi: una sua immagine commuove i social Leggi su Notizieaudaci.it Un ritorno alla vita pubblica:osserva il corteo di Papa FrancescoUna nuovadiha commosso i: il critico, recentemente dimesso dal Policlinico Gemelli, è apparso su Instagram mentre, dal balcone di casa, osservava il corteo funebre di Papa Francesco, svoltosi il 26 aprile. Uno scatto semplice, ma profondo, simbolo del suo lento ritorno alla vita pubblica, accompagnato da parole di intensa riflessione: “Un passaggio di Dio nelle vite di tutti”.L’iniziativa di Fabiana Macaluso e il tributo degli artisti del Virtual Art WorkshopNella Galleria d’Arte nel, gli artisti del progetto no profit Virtual Art WorkshopGroup, guidati dall’art director Fabiana Macaluso, hanno organizzato unacollettiva per rendere omaggio a

Approfondimenti da altre fonti

Vittorio Brumotti guida turistica d’eccezione: mostra le bellezze di Pavia, rigorosamente in bici - Pavia, 29 marzo 2025 – Ha inforcato la bicicletta in Borgo Ticino ed è partito con la sua telecamera per mostrare le bellezze della città. Guida d'eccezione per Pavia che questo pomeriggio è stata raccontata da Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial che spesso smaschera spacciatori impegnati a vendere stupefacenti. Smessi i panni di chi denuncia i pessimi comportamenti, le opere incompiute e quello che non funziona, il campione che per dieci volte è entrato nel Guinness dei Primati grazie a notevoli imprese sportive, si è concentrato sulla ... 🔗ilgiorno.it

Esquilibri, mostra mercato del libro usato e dell’antiquariato a piazza Vittorio - Torna l’appuntamento mensile con Esquilibri, la mostra mercato del libro usato e d’antiquariato che ogni mese anima i portici di Piazza Vittorio Emanuele. Domenica 13 aprile, nell’ambito della rassegna Cultura da passeggio, alle ore 16 avrà luogo l’incontro "Il matto è il mondo. Viaggio... 🔗romatoday.it

Fair Play 0.25: la nuova mostra di Vittorio Pavoncello tra arte e tennis a Roma - Dal 6 maggio 2025 la Pavart Gallery di Roma presenta Fair Play 0.25, la nuova mostra personale di Vittorio Pavoncello, a cura di Velia Littera. Dopo il successo della scorsa edizione, l’artista torna ad esplorare il legame profondo tra arte e sport, con una nuova serie di dipinti ispirati al tennis come metafora della vita contemporanea. Fair Play 0.25 sarà visibile sia presso la Pavart Gallery (Via Giuseppe Dezza 6b, Roma) sia in parte al Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2025 (dal 29 aprile al 18 maggio), in un dialogo unico tra cultura visiva ed evento ... 🔗dailyshowmagazine.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vittorio Cini, l'ultimo Doge: la mostra al Vittoriale di Gabriele D'Annunzio. 🔗Cosa riportano altre fonti