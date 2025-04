Una medaglia per la 71a edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit

medaglia per la 71a edizione del Mercatino dei ragazzi 2025 che si svolgerà domenica 11 maggio in zona Eden ad Arezzo. Continua la collaborazione con l'ISIS Margaritone sezione orafi iniziata nel 2007. Negli anni 19952006 le medaglie furono ideate da affermati artisti aretini.

Presentata la Medaglia per la 71°edizione del Mercatino dei ragazzi 2025 - Arezzo, 28 aprile 2025 – Medaglia per la 71°edizione del Mercatino dei ragazzi 2025 che si svolgerà Domenica 11 Maggio in zona Eden; continua la collaborazione con l'ISIS Margaritone sez Orafi iniziata dal 2007 ! negli anni 1995/2006 le medaglie furono ideate da affermati artisti aretini. Il nome della medaglia 2025 " Cura per ogni forma di Vita" , realizzata da Cristian Piccini e Aleksandr Lazzeri della classe 2* OPO, ricorda ad avere cura per se stessi e per la nostra meravigliosa casa che è la Terra ! Verranno prodotte n. 🔗lanazione.it

