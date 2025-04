Una Domenica in Abbazia

Domenica 4 Maggio UNA Domenica IN AbbaziaDal pranzo al dopo cena presso l' Abbazia DI SANT'EUSTACHIO.Dalle ore 12.00: pranzo all'aria aperta con i nostri amici del churrasco su PRENOTAZIONE, il tutto accompagnato da Dj set e area bimbi attrezzata.Dalle ore 16.00: l’aperitivo. Trevisotoday.it - Una Domenica in Abbazia Leggi su Trevisotoday.it 4 Maggio UNAINDal pranzo al dopo cena presso l'DI SANT'EUSTACHIO.Dalle ore 12.00: pranzo all'aria aperta con i nostri amici del churrasco su PRENOTAZIONE, il tutto accompagnato da Dj set e area bimbi attrezzata.Dalle ore 16.00: l’aperitivo.

