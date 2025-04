Una corsa per 1569 Protagonisti anche cinque atleti con autismo

La Conero Running 2025 è stata un successo strepitoso. Di numeri perchè hanno corso 1569 partecipanti; di solidarietà per l'assegno staccato alla Fondazione Salesi. Una competizione che parla straniero con il successo nella mezza maratona del marocchino Ahmed Eddami nella gara assoluta uomini col tempo di 1h10'26'' e la ceca Petra Pastorova nelle donne col tempo di 1h 23' 31''. Il podio assoluto al maschile è stato completato dai marocchini Ismail El Haissoufi secondo ad oltre 2 minuti di distacco dal connazionale, e Rachid Benhamdame. Quarto e primo degli italiani Luca Boinega dell'Atl. Urbania. Premiati tutti i migliori delle varie categorie di età fino agli oltre 75 anni.Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco. Le premiazioni a fine gara hanno visto la presenza del sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, del Presidente del Parco del Conero Luigi Conte, del Presidente Fidal Marche Fabio Romagnoli e dei referenti di Amazing Thailandia, main sponsor della manifestazione per promuovere sempre più la destinazione tra i turisti italiani.

